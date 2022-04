Amerikaanse zorgverlener al dagen offline door ransomware-aanval

De Amerikaanse zorgverlener Partnership HealthPlan of California is door een ransomware-aanval al dagen lang offline. De aanvallers claimen dat ze bij de aanval de gegevens van honderdduizenden patiënten hebben buitgemaakt. De gezondheidsorganisatie biedt gezondheidszorg voor meer dan 600.000 mensen in de Amerikaanse staat Californië. Onder andere de systemen voor het aanvragen van behandelingen zijn offline, wat ook geldt voor de e-mail.

Om toch via e-mail te communiceren heeft de zorgverlener Gmail-adressen aangemaakt. Patiënten en zorgprofessionals die via de Gmail-adressen met de zorgverlener willen communiceren worden opgeroepen om geen persoonlijke gezondheidsinformatie aan de e-mail toe te voegen. Wie de zorgverlener belt krijgt een opgenomen boodschap te horen dat alle systemen down zijn en het onbekend is wanneer die weer operationeel zijn, meldt VentureBeat.

De aanval op de zorgorganisatie is opgeëist door de groep achter de Hive-ransomware. De groep claimt honderdduizenden persoonlijke records te hebben buitgemaakt, alsmede vierhonderd gigabyte aan data. De datadiefstal is nog niet door het Partnership HealthPlan of California bevestigd. De zorgorganisatie zegt nog bezig te zijn met het onderzoek. Vorig jaar werd elektronicaketen MediaMarkt ook slachtoffer van de Hive-ransomware.