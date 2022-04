Slachtoffers online oplichting krijgen via deurwaarder geld terug van dader

Tientallen slachtoffers van online oplichting hebben tijdens een proef mede met hulp van gerechtsdeurwaarders hun geld van de daders teruggekregen. Aan de proef, waarin het Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO) van de politie, het Openbaar Ministerie (OM), de Landelijke Associatie van Gerechtsdeurwaarders (LAVG) en de Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA) samenwerkten, deden 211 slachtoffers van internetoplichting mee.

Hierbij ging het om fraudezaken waarbij iemand iets online had besteld en vervolgens geen product ontving. De fraudegevallen werden direct na aangifte met instemming van de slachtoffers behandeld door de LAVG of SODA. Die organisaties stelden vervolgens de verdachten namens het slachtoffer aansprakelijk. Zo konden slachtoffers via een civiele procedure hun geld terugkrijgen.

Een kwart van de slachtoffers kregen het volledige bedrag terug. In nog eens een kwart van de gevallen kregen de slachtoffers hun schade gedeeltelijk vergoed, zo blijkt uit een evaluatierapport van CapGemini. Een grote meerderheid van de online fraudeurs (87 procent) heeft via de pilot financiële of juridische consequenties ervaren. Zij hebben het geld terug betaald, troffen een betalingsregeling of kregen te maken met een gerechtelijke procedure of vonnis.

Uit het rapport blijkt verder dat de pilot voor 72 procent van de slachtoffers aan de verwachtingen heeft voldaan. Negentig procent van de deelnemers zou nogmaals LAVG of SODA inschakelen bij een nieuw geval van online fraude. Van de slachtoffers die hebben deelgenomen aan de pilot zegt 92 procent de volgende keer opnieuw aangifte te zullen doen, zo laat de politie vandaag weten.

De samenwerking tussen het LMIO, de SODA en de LAVG werd in het leven geroepen omdat steeds meer mensen online worden opgelicht. Daarnaast kreeg de politie vaak het verwijt dat de politie te weinig doet voor slachtoffers van online oplichting. Zo ontstond het idee om dergelijke zaken door te zetten naar twee private organisaties, zodat zij procedures konden opstarten om te zorgen dat in elk geval zoveel mogelijk slachtoffers hun geld terugkrijgen. Er wordt nog onderzocht hoe de inzichten uit de pilot een vervolg kunnen krijgen.