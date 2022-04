Rechtspraak start proef met digitaal procederen bij echtscheidingen

De Rechtspraak start volgende week bij verschillende rechtbanken een proef met digitaal procederen bij echtscheidingen. De pilot is onderdeel van het project "Digitale Toegang" en moet ervoor zorgen dat rechtzoekenden en hun procesvertegenwoordigers eenvoudige digitale toegang krijgen. Het gaat dan om civiel recht en bestuursrecht.

Bij de proef die op 11 april start kunnen advocaten via het beveiligde webportaal 'Mijn Rechtspraak' digitaal procederen in zaken waar een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding is gedaan. Advocaten kunnen deze verzoeken via het webportaal indienen, alsmede alle zaakstukken in pdf-formaat uploaden. Na elk ingediend stuk ontvangt de advocaat automatisch een digitale ontvangstbevestiging voor de eigen administratie. De proef met digitaal procederen is alleen mogelijk bij de rechtbanken Utrecht en Overijssel.

Het is inmiddels de vierde pilot in het project Digitale Toegang. Afgelopen maandag startte formeel een proef met rijksbelastingen bij de belastingkamer van het hof Arnhem-Leeuwarden. Sinds februari dit jaar draait een pilot met verplichte zorgzaken bij de rechtbank Gelderland en advocaten kunnen sinds vorig jaar bij alle rechtbanken digitaal procederen in beslagrekest-zaken. Digitaal procederen is vooralsnog vrijwillig, maar wordt op enig moment verplicht voor juridische professionals. Burgers blijven de keuze houden voor procederen op papier.