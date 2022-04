OM eist celstraf voor verkoop van persoonsgegevens uit 20.000 accounts

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen een 23-jarige man uit Weesp die wordt verdacht van de grootschalige handel in privégegevens een voorwaardelijke gevangenisstraf van negen maanden geëist en een werkstraf van 240 uur. Ook moet de man als het aan het OM ligt een boete van tweeduizend euro betalen.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man persoonsgegevens uit twintigduizend accounts gestolen en verkocht aan criminelen. De doorverkochte data werd gebruikt voor bankhelpdeskfraude en WhatsAppfraude. Door de privégegevens wisten criminelen veel over hun beoogde slachtoffers, wat de kans op succesvolle fraude aanzienlijk groter maakte, zo liet de politie eerder weten.

De politie kwam de man op het spoor via berichten op een niet nader genoemde chatdienst, waar de gestolen gegevens werden aangeboden. De Weesper heeft zich volgens het Openbaar Ministerie schuldig gemaakt aan computervredebreuk en het bezit van hacktools, zo meldt het Noordhollands Dagblad. De verdacht liet tegenover de rechter weten dat hij de handel in privégegevens spannend vond, maar geen idee van de schade had.