ACM: toename slimme meters en auto's die via internet data uitwisselen

Er is een toename van auto's, rookmelders, alarmsystemen, slimme energiemeters en andere apparaten in Nederland die via internet informatie uitwisselen, zo stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op basis van het toegenomen aantal machine to machinetoepassingen (M2M). Het aantal M2M-aansluitingen steeg in het vierde kwartaal van vorig jaar met 307.000 naar ruim 9 miljoen. Een jaar eerder stond het aantal M2M-aansluitingen nog op 7,9 miljoen.

Verder zag de ACM ook het aantal verstuurde sms-berichten in het vierde kwartaal toenemen. Het ging in totaal om 663 miljoen sms'jes, een toename van acht procent. Het dataverbruik heeft de groei van de afgelopen kwartalen niet kunnen voortzetten. Het mobiele dataverbruik daalde in het vierde kwartaal van 2021 met vier procent naar 331 miljoen gigabyte, aldus de Telecommonitor van de ACM.

De ACM publiceert elk kwartaal in de Telecommonitor de ontwikkelingen in de markten voor mobiele diensten, vaste telefonie, breedbandinternet, televisie en bundels op basis van informatie die is verstrekt door de belangrijkste marktpartijen in de telecomsector.