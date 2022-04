Amsterdam verliest rechtszaak over bericht in Berichtenbox MijnOverheid

Een heffingsambtenaar van de gemeente Amsterdam moet een nieuwe beslissing nemen op het bezwaar van een Amsterdammer tegen een niet tijdig ingediende aanslag, zo heeft de bestuursrechter geoordeeld. De Amsterdammer had een geactiveerd MijnOverheid-account waar de aanslag naar toe werd gestuurd. Volgens de heffingsambtenaar heeft de inwoner hiermee aangegeven dat hij via elektronische weg voldoende bereikbaar is. De aanslag is ook niet per post naar de Amsterdammer gestuurd.

De man had echter niet de optie aangevinkt om een e-mail te ontvangen wanneer er een bericht in de Berichtenbox wordt geplaatst. Hij wist daarom naar eigen zeggen niet dat hij de aanslag had ontvangen. Toen hij tegen de aanslag bezwaar maakte was de bezwaartermijn inmiddels verstreken. Daarop stapte de Amsterdammer naar de rechter. Volgens de man wist hij aan het begin van de bezwaartermijn niet dat de aanslag was verstuurd, aangezien hij geen e-mailnotificatie had ontvangen.

Volgens de rechter is het bezwaarschrift weliswaar te laat ingediend, maar kan redelijkerwijs niet worden geoordeeld dat de Amsterdammer in verzuim is geweest. "Als iemand aangeeft dat hij elektronisch bereikbaar is voor de overheid zonder dat hij de optie heeft aangevinkt een email te willen ontvangen steeds wanneer een bericht in de berichtenbox van MijnOverheid is geplaatst, moet het bestuursorgaan echter controleren of dit werkelijk zijn bedoeling is", aldus de rechter.

Die voegt toe dat ook in belastingzaken geldt dat de overheid moet waarschuwen als berichten alleen zichtbaar worden in de Berichtenbox van MijnOverheid zonder notificatie, dit vanwege de ingrijpende gevolgen die het kan hebben als de bezwaartermijn wordt overschreden. De heffingsambtenaar kon niet aan de rechter duidelijk maken dat aan deze eisen is voldaan.

De rechter verklaarde het beroep van de Amsterdammer om die redenen gegrond en oordeelde dat de bestreden uitspraak zal worden vernietigd. Omdat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om het geschil definitief te beslechten moet de heffingsambtenaar opnieuw beslissen over het bezwaar van de Amsterdammer.