Kamer wil opheldering over gebruik privémail en chatapps door ministers

Verschillende partijen in de Tweede Kamer hebben minister-president Rutte en Bruins Slot van Binnenlandse Zaken om opheldering gevraagd over het gebruik van privémail en privé chatapps door ministers en staatssecretarissen. Daarbij wordt onder andere verwezen naar oud-minister Kamp tijdens die tijdens zijn ministerschap zijn eigen Gmail-adres gebruikte en daar twintig keer vertrouwelijke documenten op ontving.

"Kunt u inzicht geven van elk van de bewindspersonen in de kabinetten Rutte III en Rutte IV of zij gebruik maken van privé-email adressen voor hun werk en van berichtenservices (zoals Signal, WhatsApp en Telegram) en kunt u per bewindspersoon aangeven van welke privémail gebruikt gemaakt is/wordt en van welke berichtenservice?", zo vragen Volt-Kamerlid Dassen, GroenLinks-Kamerlid Klaver en Pieter Omtzigt.

De Kamerleden willen ook van Rutte en Bruins Slot weten in welke periode de e-mailadressen en chatapps zijn gebruikt, of dit op een veilige wijze plaatsvindt en of verstuurde berichten ordelijk en veilig worden bewaard, en waar de data is opgeslagen. "Deelt u de mening dat al deze berichten van elke mailbox en berichtenservice die voor werk gebruikt wordt, beschikbaar moet zijn voor verzoeken van vorderingen voor een parlementaire enquête?", vragen de Kamerleden verder.

Rutte en Bruins Slot moeten ook duidelijk maken of toenmalig minister van Volksgezondheid De Jonge voor zijn werk een iCloud-mailadres heeft gebruikt, dat naar boven kwam in Wob-documenten over de corona-aanpak. "Zijn de berichten van dit iCloud-mailadres veilig en volledig opgeslagen en worden die beschikbaar gesteld voor Wob-verzoeken en een parlementaire enquête naar het coronabeleid? Zo nee, waarom niet? En zo ja, wie draagt daar zorg voor?", vragen Dassen, Klaver en Omtzigt verder. De Kamerleden hebben de minister-president en minister gevraagd om de vragen voor het plenaire debat van 7 april te beantwoorden.