Techbedrijven en privacyorganisaties vragen Congres VS om aanpak Big Tech

Meer dan honderd techbedrijven en privacyorganisaties zijn een campagne gestart waarin ze het Amerikaanse Congres oproepen om Big Tech aan te pakken. Dit moet door middel van twee wetten die misbruik van de poortwachtersfunctie die bedrijven als Amazon, Apple, Facebook en Google hebben moet tegengaan.

"Big Tech-bedrijven zoals Google, Facebook, Apple en Amazon komen weg met privacyschendingen omdat ze het internet domineren. Ze kopen start-ups op voordat die een bedreiging voor hun positie vormen, geven miljoenen uit aan het lobbyen van beleidsmakers en gebruiken hun controle van belangrijke internetinfrastructuur om concurrenten te dwarsbomen. Mensen hebben weinig alternatieven, wat tot een gevoel van berusting leidt", aldus Richie Koch van Proton, het bedrijf achter ProtonMail en ProtonVPN.

De techbedrijven hebben een open brief naar het Amerikaanse Congres gestuurd om de American Innovation and Choice Online Act en de Open App Markets Act. De wetten maken het illegaal voor bedrijven om eigen producten op de platformen die ze bezitten een voorkeursbehandeling te geven en geven mensen meer keuze over de apps die ze op hun apparaten installeren.

Via een aparte pagina vragen de techbedrijven en privacyorganisaties hun supporters om beleidsmakers te bellen en te vragen de antitrustwetgeving te ondersteunen. Aan de campagne doen onder andere DuckDuckGo, Brave, EFF, Spotify, Sonos, The Tor Project, Tutanota, Y Combinator en Yelp mee.