Belgische luchthavens beboet voor temperatuurcontroles van passagiers

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) heeft twee luchthavens een boete van in totaal 300.000 euro opgelegd wegens temperatuurcontroles van passagiers die in het kader van de coronabestrijding zijn uitgevoerd. De luchthavens, Brussels Airport Zaventem en Brussels South Charleroi, hadden geen geldige rechtsgrond om deze gezondheidsgegevens van reizigers te verwerken.

In beide luchthavens werd met thermische camera's gecontroleerd welke personen een temperatuur van meer dan 38 graden celcius hadden. In Zaventem kregen die personen dan een vragenlijst in te vullen over mogelijke symptomen in verband met het coronavirus. Deze tweede controle werd door een bedrijf uitgevoerd. Het gaat hier om gezondheidsgegevens die alleen in een zeer beperkt aantal uitzonderingsgevallen mogen worden verwerkt.

De volksgezondheid kan zo'n uitzondering zijn. Voorwaarde is wel dat dit is gebaseerd op een duidelijke en nauwkeurige rechtsnorm waarvan de toepassing voorspelbaar is voor de betrokkenen. "De temperatuurcontroles waren hier echter gebaseerd op een protocol, dat niet aan deze vereisten voldoet", aldus de GBA. Bovendien stelde de privacytoezichthouder schendingen vast op het gebied van de informatieverstrekking aan de reizigers en de kwaliteit van de Data protection impact assessment, waarmee privacyrisico's in kaart worden gebracht.

"Wij begrijpen dat bedrijven hard getroffen zijn door de pandemie en dat zij nooit eerder geziene noodmaatregelen hebben moeten nemen. De privacyregels vormen echter een essentiële bescherming voor de rechten en vrijheden van personen, en moeten dus worden nageleefd", zegt Hielke Hijmans, voorzitter van de Geschillenkamer.

Brussels Airport Zaventem moet een boete van 200.000 euro betalen. Brussels South Charleroi Airport kreeg een boete van 100.000 euro opgelegd. Het bedrijf dat de tweede controle uitvoerde moet een boete van 20.000 euro betalen. De betrokken organisaties kunnen nog in beroep gaan.