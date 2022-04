Politie kan dna-materiaal via mobiele apparatuur binnen 4 uur analyseren

Politie kan dna-materiaal dat op een plaats delict wordt gevonden via mobiele apparatuur binnen vier uur analyseren. Om de technologie "optimaal" in te kunnen zetten zou de wet moeten worden aangepast, zo stelt Rob van der Veer, projectleider van de proeftuin LocalDNA.

Het afgelopen halfjaar is geëxperimenteerd met de mobiele apparatuur. "Direct na een misdrijf is er vaak meer bewijs voor handen. Dus als er snel duidelijkheid over die sporen is, weten rechercheurs eerder in welke hoek ze moeten zoeken. De uitkomsten zijn interessant", stelt Van der Veer.

Via het Forensisch Identificatie Voertuig kan politie een eerste dna-onderzoek uitvoeren. De gegevens worden vervolgens via een beveiligde verbinding naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gestuurd. Het NFI vergelijkt de verkregen dna-profielen met andere dna-profielen in de zaak of in de dna-databank voor strafzaken. Het hele proces kan binnen vier uur zijn uitgevoerd.

"Hiermee behalen we forse tijdwinst. Rechercheurs krijgen zo veel sneller duiding in hun zaak", zegt Van der Veer. Volgens de projectleider kunnen daders hierdoor sneller worden aangehouden en zijn seriematige delicten sneller te doorbreken. "De doorlooptijd wordt teruggebracht van enkele weken of maanden naar gemiddeld een á twee dagen", aldus Van der Veer. Volgens de politie worden vooral bij veelvoorkomende delicten overeenkomsten gevonden tussen dna-profielen en profielen in de dna-databank, omdat veelplegers vaak al in de dna-databank zitten.

De huidige techniek werkt nu alleen voor grote bloed- en speekselsporen. "De apparatuur moet nog verder worden ontwikkeld, zodat het ook is te gebruiken voor kleinere hoeveelheden biologisch materiaal", merkt Van der Veer op. Hij stelt dat de huidige wetgeving moet worden aangepast om de technologie "optimaal" in te kunnen zetten.