NS wijst mede naar falend back-upsysteem als reden voor grote treinstoring

Een falend back-upsysteem was mede de reden voor de grote treinstoring van afgelopen zondag waardoor in het gehele land geen treinen konden reiden, zo laat staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer weten. De storing begon zondagochtend in de planningsystemen van NS voor materiaal en personeel en reisinformatie.

Deze systemen zijn volgens NS essentieel om treinen volgens de dienstregeling te laten rijden. Vanwege de storing in de systemen werd besloten om de dienstregeling gecontroleerd stil te leggen en de treinen naar het eerstvolgende station te laten rijden. Uit een eerste analyse van NS bleek dat een belangrijk onderdeel in het systeem niet goed meer werkte.

Voor dergelijke gevallen beschikt NS over een back-upsysteem, maar daar waren ook problemen mee. "Onder normale omstandigheden kan terug worden gevallen op een back-up, zodat deze systemen blijven functioneren. Deze back-up werkte gisteren ook niet naar behoren. De reden hiervan zal grondig worden onderzocht", aldus Heijnen. NS heeft de staatssecretaris laten weten dat het reizigers zal compenseren. Hoe de compensatie er precies uit zal zien is nog niet bekend.

De staatssecretaris heeft NS gevraagd om een onafhankelijke evaluatie naar de storing uit te laten voeren waarbij ook het niet naar behoren functioneren van het back-upsysteem wordt meegenomen.