Duitse politie haalt servers criminele marktplaats Hydra offline

De Duitse politie heeft tijdens een operatie servers van de criminele online marktplaats "Hydra" in beslag genomen, alsmede 23 miljoen euro aan bitcoin. Volgens de Duitse autoriteiten werd er via de marktplaats gehandeld in drugs en vervalste documenten en was er een bitcoinmixer beschikbaar voor het witwassen van cryptovaluta. Met een bitcoinmixer wordt geprobeerd om de herkomst of eigenaar van een transactie te verbergen.

Het Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) en het Bundeskriminalamt (BKA) begonnen vorig jaar augustus hun onderzoek naar de marktplaats, waarbij ook de Amerikaanse autoriteiten waren betrokken. Hydra zou zeker sinds 2015 operationeel zijn. Volgens de Duitse autoriteiten telde de marktplaats zo'n zeventien miljoen klanten en negentienduizend verkopers.

Het ZIT en het BKA schatten dat Hydra in 2020 een omzet van 1,23 miljard euro had. Daarnaast claimen de Duitse overheidsinstanties dat de via de marktplaats aangeboden bitcoinmixer crypto-onderzoek voor allerlei opsporingsdiensten bemoeilijkte. De website laat nu onderstaande afbeelding zien.