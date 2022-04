"Gemeente moet burger niet naar Marechaussee sturen voor noodpaspoort"

Gemeenten moeten burgers vanwege lange wachttijden bij het verstrekken van reisdocumenten niet doorsturen naar de Koninklijke Marechaussee voor een noodpaspoort, zo verzoekt de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). De Marechaussee verstrekt alleen noodpaspoorten als er echt sprake is van nood.

Het klantencontactcentrum van de Marechaussee wordt al een aantal weken tientallen keren per dag gebeld door mensen die een noodpaspoort willen aanvragen. De bellers stellen dat hun gemeente niet binnen een aantal weken een nieuw paspoort kan verstrekken. Volgens de Rijksdienst, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken, komt dit onder andere door drukke werkzaamheden en personeelstekort.

Als oplossing sturen gemeenten burgers naar de Marechaussee voor het aanvragen van een nooddocument. De Rijksdienst verwacht dat mensen zich bij het naderen van de zomervakantie te laat realiseren dat hun reisdocument verlopen is. In Nederland verstrekt de Marechaussee op een aantal afgiftepunten noodpaspoorten. Die worden echter alleen verstrekt wanneer eraan verschillende voorwaarden wordt voldaan. Zo moet de aanvrager niet in staat zijn om op tijd een paspoort of een identiteitskaart te krijgen en moet de betreffende reis niet kunnen worden uitgesteld.