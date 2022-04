Microsoft kondigt Windows Autopatch aan voor automatisch installeren updates

Microsoft lanceert in juli een nieuwe gratis oplossing genaamd Windows Autopatch die bedrijven moet helpen bij het up-to-date houden van hun systemen. Windows Autopatch is bedoeld voor ondernemingen die met Windows 10/11 Enterprise E3 werken en zal updates voor Windows en Office automatisch installeren. Grote organisaties zullen in veel gevallen updates eerst testen voordat ze die onder hun gebruikers uitrollen.

Met Windows Autopatch wordt dit proces voor Office- en Windows-updates geautomatiseerd. Het systeem zal updates eerst onder een klein aantal computers uitrollen en hiervan het effect bekijken. Wanneer er geen problemen zijn wordt de update onder een groter aantal computers verspreid, totdat alle machines up-to-date zijn. Het gaat om quality en feature-updates, alsmede drivers en firmware-updates die via Windows Update worden aangeboden.

Wanneer er problemen met een update zijn is het mogelijk voor gebruikers om Autopatch te pauzeren, maar kan de service dit zelf ook doen. Afhankelijk van de situatie kan de betreffende update worden teruggedraaid. "Wanneer er problemen zijn met een Autopatch-update, wordt de oplossing verwerkt en toegepast binnen toekomstige installaties", aldus Lior Bela van Microsoft. "Naarmate Autopatch meer updates installeert wordt het alleen maar beter."

Via het "Autopatch message center" wordt informatie gegeven over planningen, updatestatus en andere details van het Autopatch-team. Verder bevat de data informatie over update-compliance en de toestand van beheerde systemen. Widows Autopatch wordt kosteloos aangeboden.