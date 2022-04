VS neemt sancties tegen cryptobeurs Garantex voor faciliteren cybercriminelen

De Amerikaanse autoriteiten hebben sancties genomen tegen cryptobeurs Garantex voor het faciliteren van de transacties van ransomwaregroepen en andere cybercriminelen. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën aangekondigd. De vanuit Moskou opererende cryptobeurs laat klanten cryptovaluta kopen en verkopen.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën blijkt uit een analyse van de transacties van Garantex dat meer dan 100 miljoen dollar aan transacties zijn te koppelen aan criminelen en illegale online marktplaatsen. Zo zou de cryptobeurs bijna zes miljoen dollar van de Conti-ransomwaregroep hebben verwerkt en 2,6 miljoen dollar van de inmiddels uit de lucht gehaalde online marktplaats Hydra.

Door de opgelegde sancties mogen Amerikanen geen zaken meer met de cryptobeurs doen en zijn alle tegoeden van de onderneming die onder Amerikaanse jurisdictie vallen bevroren. Het ministerie stelt dat de meeste crypto-activiteit legaal is, maar virtuele valuta ook voor illegale doeleinden is te gebruiken, waaronder ransomware en andere cybercrime. Eerder nam de VS al sancties tegen cryptobeurzen Suex en Chatex.