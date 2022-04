Burgemeester Femke Halsema gebruikte privémail voor werk

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft haar privémail voor werk gebruikt. Dit kwam omdat ze meerdere e-mailaccounts in één mailapplicatie op haar telefoon had staan en die door de war haalde, aldus een woordvoerder tegenover BNR en Het Parool.

Om dergelijke vergissingen te voorkomen heeft de burgemeester inmiddels haar privé-accounts van haar telefoon en iPad verwijderd, laat de woordvoerder verder weten. Halsema gebruikte de accounts voor gemeentelijke communicatie. Het is onbekend hoeveel e-mails via de privé-accounts zijn verstuurd. Volgens de woordvoerder gebeurde dit slechts incidenteel.

Het gebruik van privémail voor werk wordt bewindspersonen ernstig ontraden. De veiligheid van dergelijke accounts is een risico en het kan dat burgers of journalisten die een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) doen hierdoor niet alle informatie ontvangen. Eerder deze week werd bekend dat minister Hugo de Jonge lange tijd zijn privémail voor werk gebruikte en daar pas deze week mee is gestopt.