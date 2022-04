Minister wil geen onderzoek naar censuursoftware op Xiaomi-telefoons

Minister Adriaansens van Economische Zaken ziet geen noodzaak voor een aanvullend onderzoek naar de aanwezigheid van censuursoftware op Xiaomi-telefoons. Wel gaat de minister kijken of het nodig is om de Telecommunicatiewet vanwege censuursoftware aan te passen. Adriaansens reageerde op Kamervragen van de VVD over censuursoftware op Xiaomi-telefoons.

Uit onderzoek van de Litouwse overheid blijkt dat de Mi Browser die op Xiaomi-telefoons staat 61 verschillende parameters verzamelt over het gebruik van het toestel. Verder beschikt het toestel over een contentfilter. Zo ontvangt de telefoon periodiek een lijst met verboden woorden in het Chinees, onder andere over Tibet en Taiwan. Het contentfilter staat echter uitgeschakeld in de telefoons die de onderzoekers in Litouwen analyseerden. Vanwege de resultaten gaf de Litouwse overheid het advies aan burgers geen Xiaomi-telefoons te kopen.

Volgens minister Adriaansens moeten gebruikers van Xiaomi-telefoons met elkaar kunnen communiceren zonder dat censuursoftware wordt ingeschakeld, waarmee er inbreuk op de communicatie zou worden gemaakt. Het communicatiegeheim is onder meer vastgelegd in de e-privacyrichtlijn en in het voorstel voor een Europese e-privacyverordening die in de toekomst de e-privacyrichtlijn zal vervangen.

Op dit moment is de e-privacyverordening nog niet van kracht en richt de Telecomwet zich alleen tot aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken en diensten en dus niet tot derden zoals telefoonleveranciers. "Omdat de totstandkoming van de e-privacyverordening nog op zich laat wachten, zal ik nader bezien of het doelmatig is om de Telecommunicatiewet op dit punt aan te passen", merkt Adriaansens op.

Bring Your Own Device

Eerder bleek dat binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken sinds 2018 in totaal zestig Xiaomi-telefoons zijn aangeschaft. VVD-Kamerlid Rajkowski wilde weten in hoeverre erin het kader van Bring Your Own Device (BYOD) privé Xiaomi-telefoons door ambtenaren worden gebruikt. Volgens de minister zijn de zestig aangeschafte Xiaomi-telefoons alleen gebruikt voor technisch, forensisch of opsporingsonderzoek en is er geen relatie tussen deze telefoons en het BYOD-beleid van het ministerie.