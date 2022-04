Minister: oplossing voor toegang tot versleutelde data moet proportioneel zijn

Een technische oplossing waarmee opsporingsdiensten toegang tot versleutelde informatie kunnen krijgen moet ten eerste proportioneel zijn en bijdragen aan een veilige maatschappij of de bescherming van kwetsbaren in onze samenleving, zo stelt minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid. Op dit moment inventariseert de overheid de technische mogelijkheden voor rechtmatige toegang tot versleutelde informatie, om vervolgens de voor- en nadelen van die mogelijkheden te analyseren.

"Een technische oplossing moet adequaat en evenwichtig zijn. Belangrijk hierbij zijn de principes van proportionaliteit en subsidiariteit. Ten eerste moet de technische oplossing proportioneel zijn en bijdragen aan een veilige maatschappij of de bescherming van kwetsbaren in onze samenleving", laatYesilgöz weten. Ook moet het middel volgens de minister aanvaardbaar zijn. "Dit betekent dat er geen onverantwoorde beslissingen worden genomen wanneer het de (digitale) veiligheid van burgers, het bedrijfsleven en de overheid aangaat."

De minister, die reageerde op Kamervragen, merkt op dat als er tot wetgeving wordt besloten, dit via een transparant wetgevingsproces zal gebeuren. "Of en hoe dit exact vorm krijgt is afhankelijk van het EU-traject dat nu loopt", aldus Yesilgöz. De Europese Commissie beraadt zich volgens de minister op dit moment op een 'way forward' voor de inventarisatie naar rechtmatige toegang tot versleuteld bewijs. Deze inventarisatie moet dit jaar verschijnen.