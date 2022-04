Britse winkelketen The Works sluit winkels wegens ransomware-aanval

De Britse winkelketen The Works heeft meerdere winkels wegens een ransomware-aanval moeten sluiten. Ook het bevoorraden van de winkels werd tijdelijk stilgelegd en neemt het leveren van online bestelde producten langer in beslag. Vanwege de aanval zag The Works zich genoodzaakt om alle interne en externe toegang tot systemen uit te schakelen, waaronder e-mail.

Sinds de aanval vorige week plaatsvond zijn vijf van de 526 winkels gesloten. Wanneer de winkels weer de deuren openen is nog niet bekend. De aanval zal naar verwachting geen grote financiële gevolgen hebben, zo melden de BBC, The Daily Mail en The Guardian. Volgens de keten zijn er geen betaalgegevens van klanten buitgemaakt. De aanval is inmiddels bij de Britse privacytoezichthouder ICO gerapporteerd. Verdere details over de aanval zijn niet gegeven.