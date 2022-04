Schade bankhelpdeskfraude stijgt explosief naar 47,6 miljoen euro

De schade door bankhelpdeskfraude is vorig jaar explosief gestegen naar 47,6 miljoen euro. In 2020 ging het nog om een bedrag van 26,2 miljoen euro, zo laat de de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vandaag weten. De totale schade door verschillende vormen van fraude in het betalingsverkeer bedroeg vorig jaar 62,5 miljoen euro, tegenover 50 miljoen euro een jaar eerder.

Bij bankhelpdeskfraude bellen oplichters mensen op en doen zich voor als bankmedewerker. Daarbij maken ze soms gebruik van spoofing, waardoor op de telefoon van het slachtoffer het telefoonnummer van de bank wordt getoond. Vervolgens wordt het slachtoffer misleid om een groot geld bedrag naar een zogenaamde "kluisrekening" van de bank over te maken. Ook komt het voor dat de fraudeurs de pinpas van slachtoffers komen ophalen, nadat ze eerder al de pincode hebben ontfutseld.

Eind 2020 besloten banken na overleg met minister Hoekstra om slachtoffers met terugwerkende kracht te vergoeden. Vorig jaar werd de schade door bankhelpdeskfraude in 92 procent van de gevallen vergoed. Slachtoffers moeten aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking voor een vergoeding te komen, zoals aangifte doen bij de politie.

De schade door phishing, waarbij criminelen toegang tot internetbankieren weten te krijgen, daalde van 12 miljoen euro in 2020 naar 10 miljoen euro in 2021. Om de schade door fraude te beperken lanceren de banken later dit jaar een nieuwe publiekscampagne om klanten te helpen fraude eerder te herkennen.