Partijen willen verbod op gebruik privémail voor werk door bewindspersonen

De SP, PVV en Partij voor de Dieren willen dat het ministers en staatssecretarissen wordt verboden om hun privémail voor werk te gebruiken. De partijen diende tijdens het debat over de mondkapjesdeal hierover een motie in. Aanleiding voor de motie is het gebruik van privémail door minister Hugo de Jonge. Die liet tijdens het debat weten dat hij een "heel moeilijk wachtwoord" voor zijn iCloud-account heeft.

Pas deze week stopte De Jonge met het gebruik van zijn privémail voor werk. De minister stelde dat hij geen overheidsmail gebruikte omdat het vanwege de veiligheid "nogal onpraktisch" is. "Soms zit je te rommelen met wachtwoorden die gewoon te vaak ververst moeten worden, waardoor je niet meer weet welk wachtwoord je had ingegeven. Dan blokkeert het systeem, maar heb je om 23.00 uur 's avonds wel even een stuk nodig."

De Jonge stelde dat dit het moment is waarop hij mail liet doorsturen naar zijn privémail. "Of je doet het via een iCloudmail, omdat het veel handiger is om op je iPad dingen te verwerken in een tekstverwerker, zoals een conceptspeech, als dat even via de iCloud gaat. Nogmaals, het systeem dat wordt gebruikt is wel hartstikke veilig, maar niet heel erg praktisch. Ik heb daar inderdaad heel veel gebruik van gemaakt. Het is ook niet verboden, maar het wordt wel afgeraden. Waarom? Wegens veiligheidsredenen."

Volgens de minister haalde hij de wachtwoorden van zijn iPad, laptop en telefoon weleens door elkaar. "Dan loopt zo'n ding vast en dan krijg je te zien dat je je wachtwoord moet verversen, of iets anders moet doen. Gebruikersonvriendelijk, vind ik. Wel heel erg veilig, maar best wel heel onhandig. Daarnaast hou ik gewoon heel erg van Apple en van de manier waarop je met Apple aan de slag kunt. Dat is veel praktischer."

De Jonge erkent dat hij veel liet doorsturen naar zijn privémail. "Is dat verboden? Nee, dat niet. Wordt het afgeraden? Ja, dat wel. En dus moest ik er ook mee stoppen. Het hoort namelijk niet. Ik ben er dus ook mee gestopt. Zo is het." Het gebruik van privémail voor werkgerelateerde doeleinden is niet verboden, maar wordt door het "Handboek voor bewindspersonen" ernstig ontraden.

Motie

Het gebruik van de privémail door De Jonge was aanleiding voor de SP, PVV en PvdD om een motie in te dienen waarin de regering wordt verzocht het advies aan bewindspersonen om geen privémail te gebruiken om te zetten in een plicht om altijd te werken via door de overheid zelf gefaciliteerde (mail)systemen. Het kabinet moet voor het zomerreces met een reactie komen. De Tweede Kamer moet nog stemmen over de motie.