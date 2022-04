Autoriteit Persoonsgegevens komt met AVG-uitleg over aannemen personeel

Het blijkt lastig voor ondernemers om de regels van de AVG in de praktijk toe te passen, zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens. De privacytoezichthouder heeft daarom over verschillende actuele privacyvraagstukken een aantal laagdrempelige animaties en een infographic gemaakt. Zodoende wordt mkb-bedrijven uitgelegd wat ze wel en niet binnen de regels van de AVG kunnen doen.

Het gaat dan onder andere over het aannemen, screenen en monitoren van personeel. Zo mogen bedrijven bij de werving en selectie kandidaten niet naar hun gezondheid vragen, of dat de kandidaat zwanger is of wil worden. In het geval van een screening moet de sollicitant hier van tevoren over worden geïnformeerd. Ook adviseert de AP om niet meer gegevens dan nodig in het personeelsdossier op te slaan en de gegevens goed te beveiligen. Werknemers moeten ook weten welke gegevens in het dossier staan.

Verder laat de Autoriteit Persoonsgegevens weten dat werkgevers hun werknemers niet zomaar mogen volgen. "Bij monitoring van personeel moet u als werkgever rekening houden met de privacy van de werknemer", stelt de privacytoezichthouder. Werknemers moeten ook van tevoren over het monitoren worden geïnformeerd.