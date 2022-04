Thunderbird ondersteunt standaard end-to-end versleutelde chats via Matrix

E-mailclient Thunderbird is vooral bekend voor het versturen van e-mail, maar de software biedt ook een ingebouwde chatapplicatie die verschillende protocollen ondersteunt, waaronder IRC, XMPP en Matrix. In de nieuwste bètaversie van Thunderbird is support voor end-to-end versleutelde chats via het Matrix-protocol standaard ingeschakeld. Matrix is een protocol en platform dat versleutelde communicatie biedt.

Voorheen moesten gebruikers ondersteuning van Matrix zelf inschakelen. In de nieuwste bètaversie staat de support nu standaard ingeschakeld. Daarnaast heeft de Matrix-implementatie binnen Thunderbird een update gekregen en is er nu bijna volledige support voor end-to-end encryptie, is het mogelijk om verstuurde berichten aan te passen en kan erin alle chatrooms worden gereageerd. Wanneer de Matrix-support in de releaseversie standaard wordt ingeschakeld is onbekend.