Microsoft stopt support van Home- en Pro-edities Windows 10 versie 20H2

Microsoft waarschuwt eindgebruikers en organisaties dat volgende maand de support stopt van de Home- en Pro-edities van Windows 10 versie 20H2 en alle edities van Windows 10 versie 1909. De beveiligingsupdates die op 10 mei verschijnen zullen de laatste zijn die deze versies ontvangen. Daarna worden de betreffende Windows-versies niet meer ondersteund, zo laat het techbedrijf via het Windows message center weten.

Voorheen bracht Microsoft twee keer per jaar een grote feature-update uit voor Windows 10, die in het geval van de Home- en Pro-edities achttien maandenlang met beveiligingsupdates werden ondersteund. Sinds de lancering van Windows 10 versie 21H2 (Windows 10 November 2021 Update) verschijnt er nog maar één keer per jaar een grote feature-update die ook achttien maanden op patches kan rekenen. Windows 10 versie 20H2 verscheen op 20 oktober 2020, terwijl versie 1909 op 12 november 2019 uitkwam. Voor Windows Enterprise en Education hanteert Microsoft een langere supportperiode.

Bij Windows 10-versies op computers van eindgebruikers en niet-beheerde zakelijke systemen die het einde van hun supportperiode bereiken zal Windows Update automatisch een feature-update starten, zodat systemen naar een versie gaan die wel wordt ondersteund. De volledige support van Windows 10 Home en Pro eindigt op 14 oktober 2025.