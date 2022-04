Belgische overheid ontwikkelt eigen app voor crisiscommunicatie

De Belgische overheid lanceert over twee weken een eigen app om in het geval van crisissituaties met burgers te communiceren. Een "Belgische WhatsApp", zo meldt de Waalse krant La Libre Belgique. Via de app kan de Belgische overheid burgers informeren over zaken die verband houden met de gezondheid, overstromingsrisico’s of crisissen zoals Oekraïne.

Op dit moment maakt de Belgische overheid gebruik van Be-Alert om burgers in het geval van noodsituaties te informeren. In tegenstelling tot het Nederlands NL-Alert, waarbij de Nederlandse overheid burgers in een bepaald gebied via cell-broadcast informeert, werkt B-Alert via sms en moeten burgers zich hiervoor zelf aanmelden.

"Je moet binnen dat keurslijf van 140 tekens blijven", zegt topambtenaar Frank Robben, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de app, in een interview met de La Libre Belgique. "En het kan ook nogal duur uitvallen als je weet dat er 19,6 miljard transacties zijn tussen zorgverstrekkers bij alle burgers. Via de nieuwe app zal alles gratis kunnen."

De nieuwe Belgische overheidsapp, waarvan de naam nog niet bekend is, maakt het ook mogelijk om foto’s, langere teksten en links naar video's te versturen. Robben was ook betrokken bij de Belgische corona-app CovidSafe. "Er zijn nu 8,5 miljoen mensen die deze app geïnstalleerd hebben. Het idee is om daarop voort te bouwen. De meldingen zullen als een pop-up op de gsm verschijnen wanneer ze zijn doorgestuurd. Ze zullen overigens geen persoonlijke gegevens bevatten." Volgens de topambtenaar kostte de ontwikkeling van de communicatie-app slechts 50.000 euro.