Betaaldienst Klarna krijgt voor privacyovertredingen boete van 728.000 euro

De Zweedse privacytoezichthouder IMY heeft betaaldienst Klarna wegens meerdere overtredingen van de privacywetgeving een boete van omgerekend 728.000 euro opgelegd. De databeschermingsautoriteit onderzocht hoe Klarna klanten via de eigen website informeert over het verwerken van persoonlijke data.

Tijdens het onderzoek bleek dat Klarna continu de informatie over de verwerking van persoonlijke data aanpaste. Ook bood het bedrijf geen informatie over het doel waarvoor en de juridische basis waarop persoonlijke data werd verwerkt. Verder stelt de Zweedse privacytoezichthouder dat de betaaldienst onvolledige en misleidende informatie verstrekte over welke partijen persoonlijke informatie van klanten ontvingen.

Verder verstrekte Klarna ook geen informatie over de landen buiten de Europese Unie waarnaar het persoonlijke data verstuurde en hoe klanten informatie konden opvragen over de bescherming van persoonlijke data die naar derde landen werd verstuurd. De Zweedse privacytoezichthouders stelde ook vast dat de betaaldienst onvolledige informatie verstrekte over de privacyrechten die klanten hebben, zoals het recht op het verwijderen van data en het bezwaar maken tegen de manier waarop persoonsdata wordt verwerkt.

Door de werkwijze heeft Klarna verschillende artikelen van de GDPR overtreden met betrekking tot het verwerken van persoonlijke data en de rechten van "datasubjecten". Vanwege de ernst van de overtredingen en dat een boete effectief, proportioneel en afschrikkend moet werken besloot de Zweedse privacytoezichthouder naar eigen zeggen een boete van omgerekend 728.000 euro op te leggen. Klarna had vorig jaar een omzet van 1,3 miljard euro