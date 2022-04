Australische vitale infrastructuur moet ransomware binnen 12 uur melden

In Australië is nieuwe wetgeving van kracht geworden die de vitale infrastructuur in het land verplicht om ransomware-aanvallen of andere cyberincidenten die gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van de aangeboden dienst binnen twaalf uur bij het Australische Cyber Security Centre (ACSC) te melden.

Wanneer de aanval of het incident een "relevante impact" heeft moet er binnen 72 uur na de ontdekking melding worden gedaan. Bij een relevante impact heeft de aanval gevolgen voor de integriteit, betrouwbaarheid of vertrouwelijkheid van de dienstverlening of systemen. "Het compromitteren van de vitale infrastructuur kan vergaande gevolgen voor andere entiteiten hebben. Dit kan leiden tot een sneeuwbaleffect in heel Australië, de economie en kan de nationale veiligheid raken", aldus het ACSC.