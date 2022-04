Britse burgers voor 60 miljoen euro bestolen via remote access tools

Britse burgers zijn vorig jaar voor zeker 60 miljoen euro bestolen omdat ze criminelen zelf toegang tot hun computer gaven, zo meldt de Britse politie. Bij de politie deden ruim twintigduizend slachtoffers aangifte, die voor gemiddeld 3400 euro werden bestolen. Ze hadden op verzoek van criminelen een remote access tool geïnstalleerd waarmee de crimineel op afstand toegang kreeg.

Via deze toegang werden vervolgens geld en bankgegevens gestolen, aldus de Britse politie. Eén slachtoffer werd benaderd door iemand die zich voordeed als medewerker van telecombedrijf Sky. De oplichter wist het slachtoffer een remote access te laten installeren en kon zo omgerekend 24.000 euro stelen. Ook zijn er gevallen bekend waarbij oplichters zich voordeden als medewerkers van Amazon.

"Hoewel remote access tools bij legitiem gebruik veilig zijn, willen we het publiek waarschuwen dat ze door criminelen zijn te misbruiken om fraude te plegen. We zien vaak dat criminelen zich als legitieme bedrijven voordoen om mensen te misleiden dat ze de controle over hun computer of smartphone afstaan", zegt Craig Mullish van de City of London Police. De Britse autoriteiten zijn nu een campagne over remote access tools gestart om het publiek te waarschuwen anderen niet zomaar toegang tot hun computer te geven.