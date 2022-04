Makers snelheidscamera-app beschuldigd van bevorderen surveillancestaat

De ontwikkelaars achter de snelheidscamera-app Speedcam Everywhere liggen onder vuur van Britse gebruikers, die stellen dat de app tot een surveillancestaat leidt. De app verandert smartphonegebruikers in een soort van wandelende flitspaal. Wanneer gebruikers een auto zien of horen aankomen starten ze de app en filmen het voertuig.

De app gebruikt de kentekenplaat van de voorbijrijdende auto en zoekt in de publieke registratiedatabase van het Britse RDW (DVLA) naar het type en model van het voertuig. Vervolgens bepaalt de app de afstand tussen de assen van de auto en vergelijkt het met de opgenomen video om de snelheid van de auto te berekenen. De gebruiker kan dan de video opslaan of daarmee een rapport genereren en dat delen met de autoriteiten.

De app kan er niet voor zorgen dat bestuurders een snelheidsboete krijgen, aangezien het gebruikte algoritme nog niet door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken is gecontroleerd. Daardoor is het juridisch geen snelheidscamera en kan ook geen voldoende bewijs voor politie leveren om een bestuurder wegens een snelheidsovertreding te vervolgen. Het beeldmateriaal kan echter wel worden gebruikt om bestuurders wegens "gevaarlijk rijgedrag" te vervolgen.

Op dit moment is Speedcam Everywhere alleen in het Verenigd Koninkrijk te gebruiken en wordt er gekeken naar een lancering in de Verenigde Staten. De makers liggen onder vuur en worden onder andere via e-mail belaagd, zo meldt The Guardian. Klagers stellen dat de app bijdraagt aan een surveillancestaat.

Ook de reviews in de Google Play Store wijzen daarnaar. "In Oost-Duitsland werden burgers aangemoedigd om hun buren wegens zelfs de kleinste overtreding bij de Stasi aan te geven. "Gefeliciteerd" voor het maken van een moderne versie daarvan", aldus een review. Een andere gebruiker noemt de app "Stasi-cam Anywhere". Apple heeft de app nog niet goedgekeurd voor de App Store.