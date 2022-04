Zoekmachine DuckDuckGo lanceert eigen browser voor macOS

Zoekmachine DuckDuckGo heeft vandaag een eigen browser voor macOS aangekondigd die meer privacy dan andere browsers zou moeten bieden. "DuckDuckGo for Mac" maakt gebruik van dezelfde engine voor het weergeven van websites als Safari. Daarnaast beschikt de browser over een trackerblocker, een knop voor het wissen van alle data en worden HTTPS-sites standaard over HTTPS geladen.

Verder worden cookiepop-ups automatisch verwerkt, waarbij gebruikers hun voorkeur kunnen opgeven die de browser weer doorgeeft aan de betreffende website. Dit zou een hoop ergernis moeten schelen. Volgens DuckDuckGo is de browser op bepaalde vlakken sneller dan Google Chrome en verbruikt die, door het blokkeren van trackers, zestig procent minder data dan Googles browser.

Geen Chromium

De zoekmachine benadrukt dat het hier niet om een fork van de Chromium-browser gaat die door veel andere browsers wordt gebruikt, zoals Chrome. "Door de macOS rendering engine te gebruiken is onze browser ook zeer compatibel met Mac. Technisch hoeven we geen code te "forken" om dit te doen, we roepen alleen een API aan die macOS biedt", aldus Beah Burger-Lenehan van DuckDuckGo.

Ze voegt toe dat de rest van de browser zelf is ontwikkeld. "Dus naast de rendering is alle code van ons, geschreven door DuckDuckGo-engineers, met privacy, security en eenvoud op de eerste plek." Vooralsnog gaat het om een besloten bètatest waarbij testers zich moeten aanmelden voor een wachtlijst. Wanneer de publieke bètaversie van DuckDuckGo for Mac verschijnt is onbekend.