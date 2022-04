Politie stuurt sms naar 8000 contacten uit telefoon van verdachte dealer

De politie heeft vandaag naar ruim achtduizend contacten die in de telefoons van een verdachte dealer stonden een sms gestuurd. Niet eerder ontvingen zoveel mensen op deze manier een sms van de politie. Eind december 2020 werd deze methode voor het eerst toegepast, waarbij er een sms naar vijfhonderd mensen in de regio Utrecht ging die in de telefoons van verdachte drugsdealers stonden.

Sindsdien is de methode verschillende keren toegepast, onder andere in de regio Nijmegen, waar in de telefoons van verschillende verdachten ruim 3500 telefoonnummers van mogelijke klanten werden gevonden. Bij een drugsactie die eind februari in Leiden plaatsvond werden twee telefoons van een 22-jarige verdachte in beslag genomen. Op deze telefoons werden 8500 contacten gevonden.

Vandaag heeft de politie naar deze contacten een "sms-bom" verstuurd. Hierbij werd samengewerkt met de gemeente Leiden, Brijder Verslavingszorg, Stichting De Brug en het Openbaar Ministerie. "De telefoonnummers die een sms hebben ontvangen zijn hiervoor eenmalig gebruikt, worden niet met anderen gedeeld en leiden niet tot een registratie in de politiesystemen", zo laat de politie weten.