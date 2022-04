Kamervragen over opgelopen wachttijd voor aanvraag identiteitsbewijzen

Het CDA heeft minister Bruins Slot Kamervragen gesteld over de opgelopen wachttijd voor identiteitsbewijzen. Het aanvragen van een nieuw paspoort of identiteitskaart kan één tot bijna drie maanden duren. De opgelopen wachttijd zou verschillende oorzaken hebben, waaronder het inschrijven van Oekraïners, de inzet tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, grotere vraag naar id-bewijzen, uitval door corona en griep en het uitvoeren van extra taken.

CDA-Kamerleden Inge van Dijk en Van Der Molen hebben Bruins Slot om opheldering gevraagd en willen onder andere weten hoelang burgers in de komende periode te maken krijgen met opgelopen wachttijden en of de minister kan inschatten wanneer de wachttijden weer af zullen nemen. Verder moet Bruins Slot duidelijk maken of er verschillen in de wachttijd zijn tussen het aanvragen van een paspoort, ID-kaart en rijbewijs.

"Bent u bereid om mensen die vanwege de opgelopen wachttijden in de knel komen tegemoet te komen en wat zijn hiervoor de mogelijkheden? In hoeverre kan een coulanceregeling met betrekking tot verlenging van de looptijd van een paspoort, ID-kaart of rijbewijs uitkomst bieden?", vragen de Kamerleden verder, die ook willen weten hoe het kan dat de wachttijden tot meer dan twee weken zijn opgelopen. De minister heeft drie weken om met een reactie te komen.