Banken melden afname van jackpotting-aanvallen tegen geldautomaten

Het aantal jackpotting-aanvallen tegen geldautomaten in de Europese Unie kende vorig jaar een sterke daling ten opzichte van een jaar eerder, zo meldt de European Association for Secure Transactions (EAST) op basis van cijfers van Europese banken.

Bij jackpotting proberen criminelen via malware of een black box de inhoud van de geldcassettes van de geldautomaat te legen. Een black box is een extern apparaat dat op de geldautomaat wordt aangesloten. Via dit apparaat kunnen de criminelen instructies geven waarmee de inhoud van de geldcassettes wordt geleegd.

In 2020 werden nog 202 van dergelijke aanvallen gerapporteerd. Vorig jaar was dit gedaald naar 52 aanvallen. Ook het schadebedrag daalde, van 1,24 miljoen euro in 2020 naar 700.000 euro in 2021. Volgens EAST mislukken de meeste van dergelijke aanvallen. Wel is er een ontwikkeling gaande waarbij aanvallers geen black box meer gebruiken maar malware.

Vorig jaar kenden alle soorten van geldautomaatfraude een daling, op "cash trapping" na. Hierbij weten criminelen een apparaatje te plaatsen dat voorkomt dat het geld dat slachtoffers pinnen wordt uitgegeven. Wanneer het slachtoffer de geldautomaat verlaat komt de crimineel het geld ophalen. Bijna 2100 gevallen van cash trapping werden vorig jaar gerapporteerd. De totale fraudeschade bedroeg vorig jaar 198 miljoen euro, tegenover 218 miljoen euro in 2020.