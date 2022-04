ProtonVPN inspecteert netwerkverkeer op gratis vpn-servers

Vpn-provider ProtonVPN inspecteert het netwerkverkeer dat loopt via de gratis vpn-servers die het aanbiedt. Netwerkverkeer van en naar betaalde vpn-servers wordt niet geïnspecteerd, zo blijkt uit een audit van de "no-logs" policy van het bedrijf. Tal van vpn-providers claimen dat ze geen data of metadata van gebruikers loggen. ProtonVPN heeft een externe audit naar het eigen no-logs beleid laten uitvoeren.

Volgens het auditrapport (pdf) logt ProtonVPN geen data betreffende dns-verkeer of andere metadata. Ook houdt de vpn-provider geen logs bij over welke diensten gebruikers gebruiken. Eén uitzondering is de detectie en het blokkeren van bittorrentverkeer op de gratis vpn-servers. "ProtonVPN inspecteert het netwerkverkeer op de gratis vpn-servers", aldus het auditrapport. Dit wordt gedaan om bittorrentverkeer te blokkeren dat de prestaties van de gratis servers kan beïnvloeden.

Dit heeft volgens de auditors geen gevolgen voor de privacy van gebruikers. ProtonVPN logt geen informatie over de gedetecteerde of geblokkeerde verbindingen, zo stellen ze. Er is ook geen sprake van deep traffic inspection, alleen het soort netwerkverkeer wordt gedetecteerd. De inhoud van de netwerkpakketjes, zoals de naam van de betreffende torrent, wordt niet geanalyseerd of gelogd, zo laten de auditors verder weten.

De auditors stellen ook dat ProtonVPN geen informatie bijhoudt over de vpn-servers waarmee gebruikers zijn verbonden. Voor het inloggen op de vpn-servers wordt een willekeurige gebruikersnaam en wachtwoord gegenereerd waarmee de gebruiker niet lokaal aan de kant van de vpn-server is te identificeren. Technische zou dit wel op de API-server kunnen, maar ProtonVPN stelt dat een dergelijk mechanisme op het moment van de audit niet was geïmplementeerd.