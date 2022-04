Rabobank stopt ondersteuning van mobiel bankieren-app op Android 7.0

Klanten van de Rabobank die op een Androidtoestel de mobiel bankieren-app willen gebruiken moeten voortaan minimaal over Android 8.0 beschikken. Net als ABN Amro ondersteunt Rabobank geen Androidtoestellen meer met Android 7.0 of ouder. Volgens de bank is de vereiste nodig om een optimale veiligheid te garanderen.

"Onbruikbaar geworden door nieuwe update. Pas bruikbaar met Android 8 of hoger wat mijn huidig toestel niet heeft. Voorheen was het een handige app nu is het Kwalitatief.Uiterst.Teleurstellend", laat een ontevreden klant in een review van de mobiel bankieren-app weten. "Om optimale veiligheid en werking van de app te kunnen garanderen is een minimaal besturingssysteem vereist. Helaas kunnen we dit bij oudere versies niet garanderen. Je kunt ervoor kiezen te bankieren via je browser", reageert een medewerker van de bank.

Vorige week verscheen een nieuwe versie van de app die Android 8.0 of nieuwer vereist. Het is echter niet altijd mogelijk om van Android 7.0 naar Android 8.0 te upgraden, aangezien de betreffende fabrikanten dit niet ondersteunen. "Voor het installeren van de Rabo App is minimaal iOS vanaf versie 14.0 of Android vanaf 8.0 nodig", zo laat de bank op de eigen website weten.

Eerder besloot ook ABN Amro om Android 8.0 verplicht te stellen. Op dit moment brengt Google echter alleen nog updates uit voor Android 10, 11, 12 en 12L. Security.NL heeft zowel ABN Amro als Rabobank hierover vragen gesteld.