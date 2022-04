Agentschap Telecom officieel Nationale Cybersecurity certificeringsautoriteit

Het Agentschap Telecom is sinds deze week officieel de Nationale Cybersecurity certificeringsautoriteit (NCCA) die zich bezighoudt met de certificering van it-producten, diensten en processen, zoals IoT-apparatuur. Om ervoor te zorgen dat apparatuur en diensten digitaal veilig zijn worden er vanuit Europa niet veiligheidseisen gesteld, die zijn vastgelegd in de Europese Cybersecurity Verordening, ook wel Cybersecurity Act genoemd (CSA).

De CSA creëert op een framework voor een Europees certificeringstelsel voor producten, diensten en processen op het gebied van cybersecurity. Elke lidstaat wijst een nationale autoriteit aan die toetst of producten en diensten aan de afgesproken eisen voldoen. Voor Nederland is dat het Agentschap Telecom geworden. "Dit nieuwe stelsel maakt voor iedereen inzichtelijk hoe veilig en weerbaar producten en diensten zijn", zegt Angeline van Dijk, directeur-hoofdinspecteur van Agentschap Telecom.

Volgens Van Dijk zorgen de certificeringen ervoor dat particulieren straks een bewustere keuze kunnen maken. "Gecertificeerde producten zijn veiliger in gebruik en weerbaarder tegen cybercriminaliteit. Zeker omdat de verwachting is dat de veiligheidseisen nu nog vrijwillig zijn, maar in de toekomst waarschijnlijk verplicht worden voor fabrikanten en aanbieders in Europa", voegt ze toe. Gecertificeerde producten zijn in de toekomst te herkennen aan een Europees cybersecurity logo.