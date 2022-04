SIDN: Nederlandse phishingsites na gemiddeld 19 uur offline gehaald

Phishingsites en malwaresites in de .nl-zone werden vorig jaar na gemiddeld negentien uur offline gehaald, zo stelt de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), de organisatie die de .nl-domeinnamen beheert. In 2022 ging het nog om gemiddeld 22 uur. SIDN pakt phishing en malware in de .nl-zone aan via het programma Abuse204.nl. Via dit programma worden registrars en hostingproviders gewaarschuwd voor misbruik in hun netwerk.

Door snel malafide sites offline te halen wil de Stichting .nl-domeinnamen onaantrekkelijker maken voor cybercriminelen. Daarbij is het in 2021 voor het eerst gelukt om malafide sites gemiddeld binnen de twintig uur uit de lucht te halen. In 2019 was hier nog gemiddeld dertig uur voor nodig. Inmiddels zijn er meer dan 6,2 miljoen .nl-domeinnamen, zo laat SIDN in het vandaag verschenen jaarverslag over 2021 weten.