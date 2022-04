Hostingbedrijf Hetzner geeft klanten wegens dataverlies waardebon van 20 euro

De Duitse hostingprovider Hetzner heeft klanten waarvan het de data is verloren een waardebon van twintig euro gegeven. Het bedrijf kreeg naar eigen zeggen onlangs met een "data loss incident" te maken waarbij een deel van de snapshots van klanten in de Hetzner Cloud onherstelbaar verloren is gegaan. Hetzner stelt dat het de inhoud van de snapshots over meerdere interne servers heeft opgeslagen.

Data van klanten is op zo'n manier bewaard dat twee verschillende harde schijven kunnen uitvallen zonder dat dit gevolgen heeft voor de integriteit van de data. Onlangs raakten in één cloudcluster meerdere harde schijven achter elkaar defect, waardoor een "klein aantal" snapshots van klanten verloren is gegaan. Het bleek daarbij niet meer mogelijk om de verloren gegane data te herstellen.

"We weten dat het verlies van data het worst-case scenario is", aldus Hetzner in een bericht aan getroffen klanten. Als tegemoetkoming heeft het hostingbedrijf twintig euro aan cloudcredits aan het account van gedupeerde klanten toegevoegd. Hoeveel klanten door het dataverlies zijn getroffen wil het bedrijf niet laten weten, meldt de Duitse website Golem.