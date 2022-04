Betaalvereniging: 100 miljoen betalingen met smartphones in maart

Vorige maand hebben Nederlanders meer dan honderd miljoen keer via hun smartphone aan de kassa betaald. Niet eerder werd de mobiel zo vaak tevoorschijn gehaald om af te rekenen, aldus Betaalvereniging Nederland. Het vorige record dateert van afgelopen oktober en was een tiende lager. Van alle pinbetalingen in maart was bijna 88 procent contactloos.

Van de contactloze betalingen vorige maand werd 26 procent gedaan door middel van smartphones en wearables. Eerder deze week lieten Betaalvereniging Nederland en De Nederlandsche Bank (DNB) weten dat traditioneel pinnen terrein verliest aan contactloos betalen. Contactloos betalen wordt vooral in de supermarkt gedaan, gevolgd door de detailhandel en de horeca. In maart werd er 439 miljoen keer aan de kassa gepind, ruim een derde hoger dan in dezelfde maand vorig jaar.