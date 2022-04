VMware meldt ook misbruik van tweede kwetsbaarheid in Workspace One

Aanvallers maken op dit moment actief misbruik van twee kwetsbaarheden in VMware Workspace One Access waarvoor op 6 april een beveiligingsupdate verscheen, zo laten VMware en de Amerikaanse overheid weten. Workspace One is een platform waarmee organisaties apps op smartphones, tablets en laptops kunnen installeren en beheren.

Met de patch van 6 april werden meerdere kwetsbaarheden in de software verholpen. Op 13 april liet VMware weten dat aanvallers misbruik maken van CVE-2022-22954. Via deze kwetsbaarheid is het mogelijk voor een ongeauthenticeerde aanvaller om door middel van server-side template injection willekeurige code op het systeem uit te voeren. De impact van het beveiligingslek is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8.

Inmiddels blijkt dat ook een tweede kwetsbaarheid actief bij aanvallen tegen het Workspace One-platform worden ingezet. Het gaat om CVE-2022-22960. Via dit beveiligingslek kan een aanvaller die al toegang tot het systeem heeft zijn rechten verhogen en root worden. Deze kwetsbaarheid is mogelijk door verkeerde permissies in de supportscripts. De impactscore van deze kwetsbaarheid bedraagt 7.8.

Organisaties worden opgeroepen om hun installaties te updaten. Het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security heeft federale overheidsinstanties opgeroepen om de beveiligingsupdate voor 6 mei uit te rollen.