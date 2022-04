Let's Encrypt wint Levchin-prijs wegens inzet voor "real-world" encryptie

Certificaatautoriteit Let's Encrypt heeft de Levchin-prijs gewonnen wegens de inzet voor encryptie. De prijs, bedacht door internetondernemer Max Levchin, wordt sinds 2015 elk jaar uitgereikt aan personen die zich hebben ingezet voor "real-world" crypto. Let's Encrypt geeft gratis tls-certificaten uit die websites gebruiken voor het opzetten van een versleutelde verbinding met bezoekers en identificatie.

Sinds de lancering eind 2015 heeft Let's Encrypt meer dan 2,53 miljard certificaten uitgegeven en een belangrijke rol gespeeld bij de groei van het aantal https-sites. Op dit moment maken meer dan 280 miljoen websites gebruik van door Let's Encrypt uitgegeven certificaten, die negentig dagen geldig zijn, en worden er tussen de twee en drie miljoen certificaten per dag uitgegeven.

In totaal wordt Let's Encrypt draaiende gehouden door slechts elf engineers en een klein team dat zich bezighoudt met het binnenhalen van sponsoring, communicatie en administratieve taken. "Dat zijn niet veel mensen voor een organisatie die honderden miljoenen websites wereldwijd bedient", zegt Josh Aas, directeur van de Internet Security Research Group (ISRG), de organisatie achter Let's Encrypt. De certificaatautoriteit maakt zich klaar om uiteindelijk één miljard websites te kunnen bedienen.

"Wanneer dat moment komt zal het team groter zijn, maar waarschijnlijk niet veel groter. Efficiëntie vinden we voor verschillende redenen belangrijk. De eerste is principe, we vinden het onze verplichting om met elke dollar die ons wordt toevertrouwd zoveel mogelijks goeds te doen. De tweede reden is noodzaak, het is niet eenvoudig om geld in te zamelen, en we moeten onze best doen om ons doel te bereiken met de middelen die we hebben", laat Aas verder weten.