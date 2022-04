Volksbank: deel kinderen wordt niet geleerd om pincode geheim te houden

Zeker ook omdat er een enorme toename is van het aantal jongeren met schulden. Het is van groot belang dat kinderen al op jonge leeftijd goed leren omgaan met geld", zegt Marinka van der Meer van de Volksbank. De bank adviseert ouders om kinderen op jonge leeftijd digitaal zakgeld te geven. "Geef het zakgeld eerst contant én digitaal, en laat zien wat er in de bankapp gebeurt op de rekening", aldus de Volksbank.

Fout.Begin met contact zakgeld. En leer de (jonge) kinderen dat ze niet meer uitgeven dan ze hebben. En dat ze soms keuzes moeten maken of moeten sparen. Dat ze al wel een bankrekening en spaarrekening hebben is niet erg.Tegen de tijd dat ze naar de middelbare school gaan is een pinpas nuttig. Maar ook dan de rekening zo afschermen dat ze niet teveel uit kunnen geven én niet rood kunnen staan.Leer ze stapje voor stapje met geld omgaan. Gooi ze niet meteen in het digitale diepe.