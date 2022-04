Atlassian: fout met uitvoeren script veroorzaakte storing bij honderden klanten

Een fout bij het uitvoeren van een script en een "communicatiekloof" was de oorzaak dat honderden klanten van Atlassian met een storing te maken kregen. Het bedrijf komt naar eigen zeggen eind april met een uitgebreid rapport over het incident. Dat begon op 5 april, waardoor vierhonderd klanten geen gebruik meer konden maken van clouddiensten Jira Work Management, Jira Service Management, Confluence, Jira Software, Atlassian Access, Jira Product Discovery en Opsgenie.

Gisteren meldde Atlassian dat de problemen zijn verholpen, alle diensten weer naar behoren functioneren en er geen data van klanten verloren is gegaan. Volgens het bedrijf is het incident veroorzaakt door een communicatiekloof tussen twee teams en het uitvoeren van een script.

Atlassian wilde verschillende standalone legacy apps bij cloudklanten uitschakelen. Het eerste probleem volgens het bedrijf was een communicatiekloof tussen het team dat om de deactivatie van de legacy apps had gevraagd en het team dat dit uitvoerde. In plaats van de ID's van de betreffende apps door te geven werden de ID's van de complete cloudsite doorgegeven waar de apps moest worden gedeactiveerd.

Het hiervoor gebruikte script biedt opties voor het verwijderen en permanent verwijderen van data. Het script werd met de verkeerde uitvoermethode en verkeerde lijst met ID's uitgevoerd, waardoor de cloudsites van vierhonderd klanten werden verwijderd. In totaal heeft het herstel bijna twee weken geduurd. Atlassian stelt dat de storing onacceptabel is en komt eind april met een uitgebreid post incident report dat het openbaar zal maken.