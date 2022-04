CoronaMelder wordt op vrijdag 22 april tijdelijk door overheid uitgeschakeld

Minister Kuipers van Volksgezondheid heeft besloten om de CoronaMelder-app op vrijdag 22 april tijdelijk uit te schakelen. Gebruikers zullen dan geen meldingen meer ontvangen dat ze in de buurt zijn geweest van iemand die besmet bleek te zijn met het coronavirus. De servers van CoronaMelder blijven op de achtergrond wel gereed, zodat CoronaMelder op een later moment weer kan worden aangezet, mocht de situatie dat op dat moment vereisen, aldus de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

CoronaMelder werd op 10 oktober 2022 gelanceerd als digitale aanvulling op het reguliere proces van bron- en contactopsporing door de GGD’en. Via CoronaMelder kunnen gebruikers aangeven dat ze besmet zijn met het coronavirus en ontvangen een waarschuwing als ze in de buurt van besmette gebruikers zijn geweest. Ook is het mogelijk een testafspraak te maken.

De app is volgens Kuipers door bijna 5,9 miljoen mensen gedownload, waarvan ongeveer 2,3 miljoen mensen de app momenteel nog actief gebruiken. Inmiddels hebben in totaal meer dan 450.000 mensen anderen gewaarschuwd via de app en zijn er ruim 330.000 testaanvragen gedaan naar aanleiding van een notificatie in de app.

De inzet van CoronaMelder is mogelijk door de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19. Deze wet kan steeds met periodes van maximaal drie maanden worden verlengd. Onlangs werd de wet tot 10 juli verlengd en hoewel CoronaMelder nu tijdelijk wordt uitgeschakeld wil Kuipers de wet ook na deze datum weer verlengen. "Op deze wijze blijft de mogelijkheid behouden om CoronaMelder in het najaar, uiteraard alleen indien noodzakelijk en na overleg met beide Kamers, weer te activeren", aldus de minister.

Gebruikers van CoronaMelder zullen via de app zelf, maar ook via coronamelder.nl en diverse (online) media worden geïnformeerd over het stopzetten van de app voor gebruikers. Onlangs meldde Kuipers dat de overheid met het per direct stoppen van CoronaMelder 6,5 miljoen euro bespaart.