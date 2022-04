QNAP adviseert uitschakelen UPnP port forwarding voor NAS-systemen

QNAP adviseert eigenaren van een NAS-systeem om UPnP port forwarding voor het apparaat op de router uit te schakelen. Universal Plug and Play (UPnP) is een veelgebruikt protocol dat het eenvoudiger voor apparaten in een netwerk moet maken om met andere apparaten op het netwerk te communiceren. Aangezien het bedoeld is om op lokale, vertrouwde netwerken te worden gebruikt implementeert het UPnP-protocol standaard geen enkele vorm van authenticatie of verificatie.

Volgens QNAP is UPnP geen veilig protocol. "Het gebruikt netwerk UDP-multicasts, geen encryptie en geen authenticatie. Aangezien UPnP niet geauthenticeerd is, kan één apparaat port mapping voor een ander apparaat aanvragen. Hackers kunnen UPnP misbruiken om via malafide bestanden aanvallen uit te voeren, je systeem te infecteren en controle te krijgen", zo stelt de NAS-fabrikant.

Eigenaren van een QNAP-NAS worden aangeraden om het apparaat achter een router en firewall te houden zonder publiek ip-adres. "Je moet handmatige port forward en UPnP port forwarding voor de QNAP NAS in je routerconfiguratie uitschakelen", aldus het advies. Volgens QNAP kunnen gebruikers beter de myQNAPcloud Link-service gebruiken voor het benaderen van hun NAS-systeem. Wel stelt de fabrikant dat de snelheid hierbij lager ligt, omdat het verkeer via de servers van QNAP gaat. Verder wordt gebruikers aangeraden om de vpn-server op hun router in te schakelen wanneer het nodig is om het NAS-systeem vanaf het internet te bereiken.