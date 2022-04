Netflix schat dat honderd miljoen huishoudens gedeeld wachtwoord gebruiken

Videostreamingdienst Netflix schat dat honderd miljoen huishoudens de inloggegevens van een ander huishouden gebruiken om films en series te bekijken. Iets waar de dienst iets aan wil gaan doen, zo liet het bedrijf tijdens de presentatie van de cijfers van het eerste kwartaal weten (pdf). Netflix zag voor het eerst in een kwartaal het aantal abonnees afnemen, in totaal met 200.000.

"Het delen van accounts als percentage van onze betalende leden is de afgelopen jaren niet veel veranderd, maar gekoppeld met de eerste factor, houdt dit in dat het lastiger is om in veel markten te groeien", aldus het bedrijf. De eerste factor waar Netflix op doelt zijn factoren waar het geen directe controle over heeft, zoals de groei van het aantal met internet verbonden tv's en datakosten.

Desondanks noemt Netflix het delen van accounts door huishoudens een tegenwind voor de omzetgroei. De komende tijd wil het bedrijf zich daarom op de huishoudens gaan richten die van gedeelde wachtwoorden gebruikmaken. Volgens de streamingdienst heeft het delen van accounts de groei geholpen en heeft het altijd geprobeerd om het delen van de videodienst binnen een huishouden te vereenvoudigen, bijvoorbeeld door het aanbieden van profielen en meerdere streams.

Dit heeft echter voor "verwarring" gezorgd over wanneer en hoe Netflix met andere huishoudens is te delen, aldus het bedrijf. Daarom wil het nu gaan verdienen aan de honderd miljoen huishoudens die met andermans inloggegevens de dienst gebruiken. Zo zijn er afgelopen maart in Latijns-Amerika twee nieuwe betaalopties geïntroduceerd waarbij betalende leden voor andere huishoudens kunnen betalen. Netflix stelt dat het niet meteen aan de niet-betalende groep kan verdienen, maar noemt dit op de middellange termijn een kans.