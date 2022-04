Patiëntendossiers door ddos-aanval op clouddienst urenlang onbereikbaar

Zorgmedewerkers van een niet nader genoemde zorginstelling konden elektronische dossiers van patiënten urenlang niet raadplegen door een ddos-aanval op de clouddienst waar de dossiers waren opgeslagen, wat mogelijk risico voor het verlies van mensenlevens had kunnen hebben. Dat meldt het Agentschap Telecom in het vandaag verschenen jaarbericht 2021.

Het Agentschap Telecom houdt in het kader van de Wet Beveiliging Netwerk en Informatiesystemen (Wbni) toezicht op digitale dienstverleners (DSP's). In Nederland is de grootste groep binnen deze sector die van de clouddienstverleners. De overige groep bestaat voornamelijk uit online marktplaatsen. Het afgelopen jaar voerde de toezichthouder bij een aantal DSP's inspecties uit, onder andere naar aanleiding van incidenten waarbij diensten werden verleend aan de zorgsector.

"Een elektronisch patiëntendossier, ondergebracht bij de clouddienst, kon een aantal uren niet worden geraadpleegd door zorgmedewerkers. De verstoring van de clouddienst door een DDoS-aanval had, zoals dat heet, aanzienlijke gevolgen vanwege een mogelijk risico voor het verlies van mensenlevens. Dit was een constatering op basis van een criterium in de Europese regelgeving. Dit was een directe aanleiding voor ons om een incidentinspectie te starten", zo laat het Agentschap Telecom weten.

Bij de verschillende inspecties zijn meerdere problemen geconstateerd die inmiddels door de betreffende clouddienstverleners zijn opgelost. Het Agentschap Telecom zal meer algemene oorzaken en geconstateerde punten met de sector clouddienstverleners delen, zodat die waar nodig verbeteringen kunnen doorvoeren. Met de inspecties wil de toezichthouder naar eigen zeggen de digitale weerbaarheid van digitale dienstverleners verhogen.