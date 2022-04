Microsoft wijzigt updatebeleid Exchange Server: twee grote updates per jaar

Microsoft heeft het updatebeleid van Exchange Server aangepast en zal voortaan twee keer per jaar een cumulative update (CU) uitbrengen in plaats van één elk kwartaal. Ook wordt erop verzoek van klanten geen cumulative update meer in december uitgebracht. Volgens Microsoft vonden klanten het elk kwartaal uitbrengen van een cumulative update te frequent.

Cumulative updates bevatten bugfixes, nieuwe features en alle eerder uitgekomen beveiligingsupdates voor Exchange. Om beveiligingsupdates voor Exchange Server te kunnen ontvangen moet de server in kwestie wel een bepaalde cumulative update (CU) hebben geïnstalleerd. Klanten klaagden dat het lastig was om hun Exchange Server met een recente CU-versie up-to-date te houden. Daarnaast werd aangegeven dat december geen goede maand is voor het uitbrengen van een cumulative update.

Dit was ook de reden dat Microsoft afgelopen december geen CU uitbracht. Destijds werd er echter geen reden gegeven. Vanwege de feedback is besloten twee keer per jaar een cumulative update uit te rollen, één in de eerste helft van het jaar en de ander in de tweede helft. Daarbij richt Microsoft zich op releases in april en oktober, maar dit kan afhankelijk van de update veranderen.

De volgende CU zal in de tweede helft van 2022 verschijnen en alleen voor Exchange Server 2019 uitkomen, aangezien de mainstream-ondersteuning van Exchange Server 2013 en 2016 is gestopt. Microsoft stelt dat het elke zes maanden uitbrengen van een cumulative update voor sommige updates te lang is. In deze gevallen zal Microsoft met hotfixes komen. Wat betreft de ondersteuning van Exchange Server moeten servers de laatste of een na laatste CU hebben om beveiligingsupdates te blijven ontvangen.