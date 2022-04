Google komt onder druk van toezichthouders met "weiger alle cookies" knop

Google heeft onder druk van meerdere nationale Europese privacytoezichthouders een aanpassing doorgevoerd aan de keuze die het internetgebruikers biedt voor het weigeren van cookies. Voortaan is het mogelijk om via één klik alle cookies van Google te accepteren of te weigeren. De aanpassing is al doorgevoerd voor Franse YouTube-gebruikers en zal binnenkort voor alle Europese Google-gebruikers beschikbaar worden.

De nieuwe optie volgt op gesprekken en specifieke aanwijzingen van de Franse privacytoezichthouder CNIL. Volgens Google moest het vanwege de nieuwe weigerknop de manier aanpassen waarop cookies werken op Google-sites en aanpassingen aan belangrijke Google-infrastructuur doorvoeren. Naast het weigeren of accepteren van alle cookies zullen gebruikers ook hun keuze kunnen verfijnen.