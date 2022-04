Belgische voetbalclub Brugge laat supporters elkaar aangeven via qr-code

De Belgische voetbalclub Club Brugge gaat qr-codes inzetten om misstanden in het stadion tegen te gaan. Supporters kunnen elkaar door het scannen van een qr-code aangeven. Zo'n 24.000 stoeltjes in het Jan Breydelstadion zijn voorzien van een qr-code. Bij incidenten is het mogelijk om de qr-code te scannen en zo melding van de betreffende supporter te maken.

Club Brugge wil zo naar eigen zeggen racisme in het stadion tegengaan. "Het verleden heeft uitgewezen dat gedragsverandering door campagnes niet (voldoende) effect heeft", aldus de voetbalclub. "Daarom gaan we als Club nog een stap verder." De meldingen die via de gescande qr-codes binnenkomen worden direct opgevolgd door de "dienst veiligheid" van de voetbalclub. Bij bewezen overtredingen volgt een stadionverbod.